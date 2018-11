Korkein hallinto-oikeus selkeytti Ravattilan rakennusjätasemaan liittyviä verovelvollisuuksia

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut päätöksen Ravattilassa sijaitsevan rakennusjäteaseman verotusasiassa.

Ratkaistavana oli, onko KHO:lle valituksen tehneen Lappeenrannan Timantti ja Piikkaus Oy:n suoritettava jäteveroa kyseiselle kiinteistölle sijoitetusta tai sinne tuodusta jätteestä.

KHO:n mukaan yhtiö on verovelvollinen ajalta 8.7.2011—16.8.2013. KHO palautti asian Verohallinnolle veron määrittelyä varten.

Alun perin Tulli, joka aiemmin käsitteli veroasiat, määräsi 2015 sekä Lappeenrannan Timantti ja Piikkauksen että rakennusjäteasemalla myöskin toimineiden Kaakon Kiviaines Oy:n ja Savelan Maansiirto Oy:n yhteisvastuullisesti maksamaan jäteveroa yli 460 000 euroa ja veronlisäystä 23 500 euroa.

Jäteverolain mukaan kaatopaikalle toimitetusta jätteestä on suoritettava jäteveroa. Verovelvollinen on kaatopaikan pitäjä.

Koska kyseiseltä kiinteistöltä ei ollut siirretty pois 2004—2014 välisenä aikana sinne toimitettua purkujätettä, vaan sitä oli läjitetty ja sijoitettu maarakenteisiin, siellä on katsottu harjoitetun purkujätteen loppusijoittamista.

Se taas olisi edellyttänyt kaatopaikkatoimintaa koskevaa ympäristölupaa.

Tapaus on herättänyt kiinnostusta laajemminkin jäteverotulkinnan vuoksi.

Kaakon Kiviaines on saanut vuodesta 2004 lähtien ympäristöluvan mukaan harjoittaa kyseisellä kiinteistöllä purkujätteiden eli betonijätteen ja puun kantojen vastaanottoa ja käsittelyä, mutta ei betonijätteen sijoittamista maarankenteisiin.

Kiinteistö siirtyi Lappeenrannan Timantti ja Piikkauksen omistukseen 2011.

Samassa yhteydessä siirtyi ympäristölupa, ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi toimitti siellä tarkastuksen. Se totesi, ettei jätettä ollut viety pois, vaan betoni oli sijoitettu maarakentamiseen pääosin käsittelemättömänä.

Toiminnanharjoittajalle ilmoitettiin, että ympäristölupaan on haettava muutosta, jos betonia halutaan sijoittaa maatäyttöön, mutta muutosta ei haettu.

Vuonna 2013 ympäristölupa siirtyi Savelan Maansiirrolle, joka haki betonijätteen hyödyntämiselle kenttärakenteissa ympäristölupaa vuonna 2014.

Ympäristönsuojeluviranomainen totesi tarkastuksessaan, että alueella ei ollut noudatettu ympäristölupapäätöksen määräyksiä betoni- ja tiilijätteen käsittelyssä.

2015 se antoi määräyksen jätemateriaalin vastaanoton kieltämiseksi.

SARI PULLINEN