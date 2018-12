Joutsenossa joulu avataan yhtä aikaa joulukalenterin ensimmäisen luukun kanssa

Perjantaina 30. marraskuuta

Joutsenon kirjasto puetaan ensimmäisen adventin alla jouluiseen asuun, kun Kädenjälki-talon kädentaitajat koristelevat talon tekemillään käsitöillä.

— Lukkarin Marja on virkannut sata lumihiutaletta, ja itse vien tällaisia vessa- ja talouspaperirullien pahvihylsyistä tuunaamiani koristeita, Marketta Pöyhiä näyttää.

Kirjastoon viedään näytille myös koristeita, joissa on hyödynnetty vanhojen, käytöstä poistettujen kirjojen sivuja.

Lauantaina 1. joulukuuta

Samalla, kun joulukalenterin ensimmäinen luukku avataan, Joutsenon torilla vietetään joulunavaustapahtumaa kello 10—13. Joutsenon joulunavaus alkaa tulentalloja Matti Ahvosen ja rieskaemäntä Terttu Ahosen julistamalla joulurauhalla.

Luvassa on muun muassa musiikkia, jota esittää Joutsenon gospelkuoro, sekä Rientolan nuorten lapsille järjestämää ohjelmaa.

Tarjolla on joulupuuroa, glögiä, pipareita ja karamelleja. Joulunavaustapahtuman kunniavieras on tietysti joulupukki.

Joutsenon alueraati kutsuu asukkaita myös myyntipöytien taakse: tapahtumassa on mahdollista myydä itsetehtyjä tuotteita ilman paikkamaksua.

Sunnuntaina 2. joulukuuta

Korvenkylän koulun vanhempaintoimikunnan KorVan perinteisiä joulumyyjäisiä vietetään ensimmäisenä adventtina kello 10—13.

Myyjäisissä on parikymmentä myyntipöytää käsityöläisille, koululuokille sekä paikallisille yhdistyksille ja yrityksille. Kahviossa on kaupan jouluherkkuja, pihalla makkaraa.

Sunnuntaina 9. joulukuuta

Lions Club Joutseno järjestää perinteikkäät joulumyyjäiset seurakuntakeskuksessa kello 12—14. Paikka on siis muuttunut aiemmin kerrotusta. Myyntipöytä on maksuton. Vielä mahtuu mukaan. Ilmoittautumiset Hannu Mylläriselle.

Maanantaina 10. joulukuuta

Kädenjälki-talon joulupuoti avautuu. Puoti on avoinna seuraavat kaksi viikkoa maanantaista perjantaihin kello 10—18 sekä lauantaina 22. joulukuuta kello 10—14. Joulupuodissa on erilaisia jouluisia ja joululahjaksi sopivia koriste- ja käyttöesineitä puoleltatusinalta käsityöläiseltä.

Torstaina 13. joulukuuta

Joutsenon torilla on luvassa sekä joulutunnelmaa että markkinahumua, kun Joutsenon Kullervon järjestämät perinteiset joulumarkkinat pidetään kello 8—17.

TIINA MANSIKKA