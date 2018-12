Joutsenon sellutehdas on hyvässä iskussa, sanoo syksyllä tehtaanjohtajana aloittanut Ari Tanninen.

Metsä Fibren Joutsenon sellutehdas, puhekielellä Pulpin tehdas, täyttää ensi vuonna 110 vuotta. Valkaisemattoman sellun tuotanto Mujasniemessä käynnistyi vuonna 1909.

— Se on komea historia. Oli hienoa käydä tehtaan holvissa, mihin on talletettu esimerkiksi tehtaan historian ensimmäisiä tilauksia, sano tehtaanjohtaja Ari Tanninen.

Tannisen oma historia tehtaalla on lyhyempi. Hän aloitti tehtaanjohtajana elokuussa.

— Vaikka olen asunut näillä kulmilla, ja ajanut usein tehtaan ohi Haukilahdentietä vuosien varrella, tiesin yllättävän vähän tehtaasta. Totta kai tiesin, että se on merkittävä tekijä sellumarkkinoilla, mutta tieto oli pintapuolista.

Tilanne on muuttunut viime kuukausina.

Mies on ottanut sen tuhannesta asiasta selvää. Isoista ja pienistä, mitkä liittyvät sellutehtaan johtamiseen.

— Olen perehtynyt tehtaan ja yhtiötason prosesseihin, tavannut työntekijöitä, johtoa ja kollegoita. Ensivaikutelma on hyvä. Täällä tiedetään, mitä tehdään ja miksi. Mielestäni yksikössä on hyvä tekemisen meininki.

Tanninen luonnehtii itseään vaativaksi, mutta myös ihmisiä tukevaksi johtajaksi.

— Olen toiminut monen tyyppisissä tehtävissä metsäteollisuudessa. Luulen, että se antaa perspektiiviä työhöni.

Mies on pitkän linjan ammattilainen. Joutsenoon hän tuli Stora Enson Heinolan Fluting-tehtaalta.

