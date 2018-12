Joutsenon kirjasto siirtyy omatoimiaikaan—menossa on testivaihe

Omatoimikirjasto starttasi Joutsenossa maanantaina.

— Kyse on testivaiheesta, jossa katsotaan kuinka järjestelmä toimii, sanoo kirjastonhoitaja Jari Lilja.

Omatoimikirjasto laajentaa kirjaston käyttöaikoja nykyistä laajemmaksi. Omatoimikirjastoon kirjaudutaan ulko-ovella kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Käyttöoikeus on henkilökohtainen.

Jatkossa kirjastoon pääsee asioimaan omatoimisesti maanantaista torstaihin kello 7-21 välillä, ja perjantaista sunnuntaihin kello 7-18.

Tämä tarkoittaa sitä, että kirjasto on käytettävissä myös ilman henkilökuntaa aikaisin aamulla ja myöhään illalla sekä niinä päivinä, kun kirjasto on muutoin kiinni. Kirjastosta voi lainata ja palauttaa aineistoja samassa laajuudessa kuin henkilökunnan läsnäollessakin. Samaten lehtisali on käytössä omatoimiaikana.

Esimerkiksi kopioiden otto ja tulostaminen puolestaan ei ole mahdollista omatoimiaikana.

Joutsenossa järjestetään 12. joulukuuta kello 18 infotilaisuus omatoimikirjaston käytöstä, jossa voi kysyä järjestelmästä henkilökunnalta.