Suokumaanjoen kutusoraikoille rahoitus—töiden toivotaan käynnistyvän ensi syksynä

Suokumaanjoelle suunnitellut toimet harjuskannan auttamiseksi nytkähtävät eteenpäin.

— Jos saamme luvat, työt alkavat ensi vuoden syksynä, kertoo hydrobiologi Markku Tapaninen Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY).

Työt tähtäävät harjuskannan elinolojen kohentamiseen. Käytännössä jokeen on määrä tehdä kalojen kutua edesauttavia kutusoraikkoja. Harjus kutee ensisijaisesti nivoissa, eli virtakohdissa, joissa on voimakas tasainen virta.

Työt alkavat Matturinkoskelta ja sen alapuolisilta vesialueilta.

Kyse on pioneerihankkeesta ainakin Etelä-Karjalan alueella. Taimenille kutusoraikkoja on kunnostettu, harjukselle ei niinkään. Kunnostustoimista on neuvoteltu muun muassa Suokumaan osakaskunnan kanssa, joka suhtautuu kunnostukseen myötämielisesti.

Töiden aloitus on sidoksissa Luonnonvarakeskuksen vetämään RiverGo-hankkeeseen, joka sai rahoituspäätöksen kesällä. Hanke toteutetaan suomalaisten ja venäläisten yhteistyönä, ja pääosa töistä kohdistuu Vuoksen vesistöön.

Hanke starttaa heti vuoden alussa. Suokumaanjoen kunnostus on osa suurempaa kokonaisuutta, ja vastuun siitä kantaa ELY.

Aiemmin aiheesta:

https://www.joutsenolehti.fi/2017/10/12/suokumaanjoelle-suunnitellaan-kutusoraikkoja-tavoitteena-on-turvata-harjuskannan-elinolot/