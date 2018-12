Lilli Kemppainen kättelee tänään pääministeriä lasten itsenäisyysjuhlassa Helsingin Säätytalolla

Jokaiselta neljänneltä luokalta Lappeenrannassa haki kaksi oppilasta valtakunnalliseen lasten itsenäisyysjuhlaan Helsingin Säätytalolle. Korvenkylän koulussa Lilli Kemppainen teki kaverinsa Artun kanssa videon. Sen perusteella kaupunginjohtaja Kimmo Jarva valitsi Lillin toiseksi Lappeenrannan edustajaksi. Toinen on Topias Becker Lönnrotin koulusta.

Säätytalolle kokoontuu tänään keskiviikkona, itsenäisyyspäivän aattona 600 lasta Suomen joka kunnasta. Saattajille, Lillin tapauksessa äiti Sanna Kemppaiselle, tarjotaan juhlan aikana kahvit Helsingin kaupungintalolla.

Joutseno-lehti kysyi Lillin tunnelmia juhlan alla.

Millainen esittelyvideonne oli?

— Kerroimme lukemisesta ja kirjallisuudesta, sillä ne ovat juhlan teemoja. Kiitos Artulle, kun hän oli mukana videossa!

Mitä tykkäät lukea, ja mitä muuta harrastat?

— Luen paljon, muun muassa Sinttu-ponikirjoja, ja käyn ratsastamassa. Keppihevosia minulla on seitsemän. Kirjoitan myös tarinoita ja biisien sanoja sekä maalaan akryyliväreillä. Päiväkirjaa en kirjoita, sillä en kirjoita siitä, mikä on jo nähty. Se on mennyttä kamaa.

Millä mielin olet lähdössä Säätytalon juhlaan?

— Jännityksellä! Siitä tulee äidin ja minun yhteinen reissu. Lähdemme junalla tiistaina, yövymme hotellissa ja palaamme myöhään keskiviikkona. Minulla on hankittuna uusi punainen mekko ja kullanvärinen olkalaukku. Juhlakengät puuttuvat vielä. (Pikkusisko Mette kysäisee, olisivatko kultaiset kengät hyvät, mutta äiti pudistaa päätään ja sanoo, että mustat ostetaan.)

Miten luonnehdit omaa kotipaikkakuntaasi, jos sinulta sitä juhlissa kysytään?

— Rauhassa on rauhallista.

Miltä tuntuu tavata pääministeri?

— Minun vuoroni astua sisään on kello 14.30. Kaikki pääsevät kättelemään Juha Sipilän. Jännittää eniten se, kun siellä on niin paljon ihmisiä. Kutsu juhlaan tuli pääministeriltä. Siellä on ohjelmassa kaikkea lukemiseen liittyvää, kuten seikkailua, tarinoiden maailma ja teatteriesitys.

Itsenäisyyspäivä on vähän kuin Suomen syntymäpäivä. Milloin sinulla on omat synttärit?

— Kolmas huhtikuuta.

Jos voisit antaa Suomelle syntymäpäivälahjan, mitä antaisit?

— Rauhan. En halua sotaa.

SARI PULLINEN

Lasten itsenäisyysjuhlat

Peruskoulun neljäsluokkalaiset juhlivat Lappeenrannan urheilutalolla 5. joulukuuta kello 11.30—13. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva on kutsunut kaikki neljäsluokkalaiset opettajineen sekä veteraanijärjestöjen edustajia. Kutsuja lähti noin 840.

Helsingissä Säätytalolla järjestetään 5. joulukuuta Suomen lasten itsenäisyysjuhla, jonne lähtee Lappeenrannasta kaksi neljäsluokkalaista.

Korvenkylän koulun neljäsluokkalainen Lilli Kemppainen pääsee Helsinkiin äidin kanssa kahdestaan. Isä jää kotiin Lillin isoveljen ja pikkusiskon seuraksi.