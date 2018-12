Se epävirallinen luokkakokous saunan lauteilla

Pulina on melkoinen, kun joukko entisiä nuoria kokoontuu yhteen. Kyseessä on epäviralliset Seitsemänkymppisten kokoontumisajot, eräänlainen vapaamuotoinen luokkakokous. Miehiä yhdistävät muun muassa syntymävuosi 1948 ja yhteiset kouluvuodet.

— Homma lähti siitä, kun olemme vuosikymmeniä kokoontuneet, ja on pidetty 50- ja 60-vuotispäiviä. Nyt kukaan ei pitänyt seitsemänkymppisiä, ja ajattelimme, että kokoonnutaan sitten kerralla ukot saunomaan ja muistelemaan, kertoo Tapani Tyrmi.

Kouluvuodet vilisivät puheissa. Mukaan oli tuotu valokuvia, joista innolla tunnistettiin oppilaita ja opettajia.

— Ihan kaikkia ei tunnistettu, mutta tytöt kyllä tunnistettiin kaikki, Tyrmi nauraa.

Miehet ovat seuranneet Joutsenon elämää vuosikymmenet. Paljon on muuttunut ja kylänraitti kuihtunut huippuvuosista. Kuntaliitos ei tuonut mukanaan hyvää, jos näiltä miehiltä kysytään.

— Joutseno-henkisyys on kärsinyt, ja palvelut on viety hitoille täältä, Mauri ”Mane” Pöllänen toteaa.

— Minä meinasin saada turpaan, kun puhuttiin taannoin jäähallista ja sanoin, että sen paikkahan olisi tuossa jossain Lampikankaalla Imatran ja Lappeenrannan puolimatkassa, Pertti Martikka nauraa.

Puolivälipä hyvinkin. Jos ei kuntaliitos saa tukea, niin Saimaankaupunki. Se olisi pitänyt tehdä.

— Nyt oltaisiin ihan ytimessä, Esa Litmanen nauraa.

Miten sitten kotiväki. Herkesikö lupa saunailtaan helposti?

— Ei tullut kysyttyä.

— Kotonahan kannustettiin tähän hommaan.

— Ilmoitusluonteisia asioita.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ