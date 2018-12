Vuodet vierivät, mutta Vuori ei sammaloidu — historiikkien kirjoittaminen on 90-vuotiaalle kotiseutuneuvokselle aivojumppaa, ja veteraanien kuntopiiri sauvakävelylenkkien ohella huoltaa kroppaa

Valokuva Pertti Vuoren kainalossa esittää hänen edesmennyttä vaimoaan Pirkko-Liisa Vuorta. Kuvan on ottanut neljä vuosikymmentä sitten Alma Ostapeck, taiteilijanimeltään Lady Ostapeck.

Amerikansuomalainen Ostapeck kiersi 1970-luvulla Etelä-Karjalaa kuvaamassa paikallisia ihmisiä kansallispuvuissaan. Joutsenon miehen ja naisen pukuihin sonnustautuneina vanhan palkkikameran eteen asettui Vuoren pariskunta. Voimauttavan valokuvaamisen edelläkävijänä tunnetuksi tullut Lady Ostapeck itse oli pukeutunut cowboy-asuun.

Vuori muistaa elävästi kuvaussession pitäjäntuvalla. Ostapeck antoi kuvattavilleen roolin ja tilanteen, johon eläytyä. Vuoret valmistautuivat pyhäaamun kirkkomatkaan: isäntä haki vahvistusta taskumatista ja emäntä seurasi ikkunasta hevosen valjastamista.

— Tarinaa piti keskittyä ajattelemaan hievahtamatta, kun Lady Ostapeck laski valotusaikaa one, two, three… Muistaakseni jopa kymmeneen asti.

Viime vuonna kuolleen Ostapeckin valokuvista kootaan näyttely Tampereelle. Tammikuussa avautuvaan näyttelyyn matkaavat myös Vuorten potretit. Esikoistytär Tiina nappasi ne mukaansa samalla, kun kävi isänsä syntymäpäivillä Joutsenossa marraskuun lopulla.

Pirkko-Liisa ja Pirkko-Liisa

Siinä missä Ostapeckin syntymästä tuli helmikuussa kuluneeksi sata vuotta, Vuori ohitti taannoin 90 vuoden rajapyykin. Ei vastaanottoa, hän ilmoitti lehdessä. Olohuoneen pöydällä on silti komea amarylliskimppu ja liuta onnittelukortteja. Syntymäpäivää juhlittiin perhepiirissä: esikoisen ja tämän tyttären lisäksi kylässä poikkesi kuopus Jussi. Lastenlapsia Vuorille syntyi seitsemän, ja lastenlastenlapsiakin on kolme.

Vuori itse oli vankilanjohtaja Erkki ja virastoapulainen Greta Vuoren keskimmäinen lapsi. Kaisa syntyi Perttiä kuusi vuotta myöhemmin, isosisko puolestaan oli yhdeksän vuotta vanhempi Pirkko-Liisa, jonka nimestä pudotettiin väliviiva pois sen jälkeen, kun Pertti tapasi tulevan vaimonsa, Pirkko-Liisa Hallikaisen.

Tämä oli syntyjään Värtsilästä ja kotoisin Viipurista, vaikka kynäili Rieskalaulussa joutsenolaisista juuristaan.

Juurtui Joutsenoon, suku länsirannikolta

Joutsenosta tuli Helsingissä syntyneen Vuoren kotiseutu, kun perhe muutti isän työn perässä Konnunsuolle 1929 Pertin ollessa puolivuotias. Vuori juurtui Joutsenoon, vaikka vanhempien työura jatkui näiden kotikonnuilla Turun seudulla 20 vuoden Joutsenossa olon jälkeen.

— Isä kyttäsi Kakolan johtajan paikkaa.

Vuorikin valmistui 1949 sosionomiksi ja työskenteli viitisen vuotta vankeinhoidon parissa, ennen kuin lähti kulkemaan opettajaksi Konnunsuolle 1946 tulleen ja kanssaan 1950 alttarille astelleen Pirkko-Liisan ammatillisia jalanjälkiä. Pariskunta teki lopulta yhteisen uran Keskuskoulussa.

Uusin teos vielä ilmestymättä

Kiinnostus historiaan on isänperintöä.

— Isä kertoi paljon juttuja ja tilasi meille kotiin historiallisia lehtiä ja muita julkaisuja, joita itsekin luin.

Lopullisesti paikallishistoria imaisi mukanaan kulttuurilautakunnan sihteerin tehtävän myötä. Vuori on kirjoittanut lukuisia — joku on päässyt laskuissa 38:aan — historiikkeja. Niistä ensimmäinen Joutsenon kotiseutuyhdistyksen julkaisu ilmestyi 1978, samana vuonna kun yhdistys perustettiin ja Pitäjäntupamuseo avautui. Tuorein, yhdessä Paula Kärjen kanssa kirjoitettu teos Sota Joutsenossa 1918 ilmestynee ensi keväänä.

— Paula on niin tarkka, ettei laske käsistään yhtään epätarkkuutta, pedanttina miehenä tunnettu Vuori sanoo.

Eräskin sanoi olevansa iloinen nähdessään vankilan kuorma-auton elettyään kolme päivää puolukoita syömällä.

Viime sodista kokemukset ovat omakohtaiset. Evakkoon oli lähdettävä kahdesti. Viisi päivää 11-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen syttyneen talvisodan aikana Vuori oli koululainen. Tarinan koulupäivän dramaattisesta päättymisestä ovat kuulleet kymmenet ikäluokat, sillä Vuorella on ollut keskeinen rooli nykykoululaisille suunnatuissa talvisodan päättymisen muistojuhlallisuuksissa Joutsenossa, sen jälkeen kun muistohiihdon talvisodan veteraanien keskuudessa aloittanutta Matti Martikkaa alkoi ikä painaa.

Vuori itse toimi jatkosodan aikaan sotilaspojissa, joka oli maanpuolustusjärjestö asevelvollisuusikää nuoremmille pojille. Sotaveteraani-status heltisi ennen muuta osallistumisesta ilmasuojelukomppaniaan. Sen riveissä 15-kesäinen Vuori evakuoi ilmapommitusten ja konekivääritulen säestyksellä omaisuutta Viipurin taidemuseosta ja lääninvankilasta.

Vankilan kuorma-autojen kyytiin poimittiin myös linnoitustöissä olleita ja puna-armeijan lähestyessä vapaaksi laskettuja Kannaksen varavankilan vankeja, jotka toimitettiin ensi vaiheessa Kivisaareen.

— Eräskin sanoi olevansa iloinen nähdessään vankilan kuorma-auton elettyään kolme päivää puolukoita syömällä.

Työlle taitavia jatkajia

Omasta kunnostaan Vuori huolehtii osallistumalla kahdesti viikossa veteraanien kuntopiiriin.

— Kuntopiirit rytmittävät viikkoa. Ne toimivat myös tukiasemina muistille. Muina aamuina käyn sauvakävelylenkillä.

Kirjoittamisen ohella mielen pitää virkeänä aktiivinen toiminta kotiseutuyhdistyksessä ja veteraanijärjestöissä. Niiden tulevaisuus on harmaaksi eminenssiksi jättäytyneen Vuoren mielestä hyvissä käsissä.

— Työlle on taitavia ja osaavia jatkajia.

TIINA MANSIKKA