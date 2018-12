Korvenkylän koulu saa keväällä vieraakseen kirjailijan ja lukulähettilään

Korvenkylän koulu on yksi Lukuliike koulussa -kampanjaan mukaan valituista 20 alakoulusta. Valtakunnallisessa tapahtumassa on mukana yhtä monta yläkoulua.

Korvenkylän koulu on sitoutunut lukuinnon ja lukutaidon edistämiseen. Viime vuodesta lähtien koulussa on toiminut oma hanke Lukurauha. Se pyrkii tekemään lukemisesta näkyvää ja jokapäiväistä ja lisää hyvinvointia ja keskittymiskykyä.

Lukurauha pyritään siirtämään myös oppilaan vapaa-aikaan. Oppilasta ei testata eikä siinä kilpailla, vaan tuetaan lasta nauttimaan yhteisistä ja omista lukukokemuksista.

Lukurauha on suosittu valinnaisaine.

Tulevana keväänä Korvenkylän koululla vierailee julkisuudesta tuttu lukulähettiläs ja tähtikirjailija.

SARI PULLINEN