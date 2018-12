Kansalaisopiston kevääseen voi ilmoittautua toimistossa vielä tiistaina 18. joulukuuta

Etelä-Karjalan kansalaisopiston (EKKO) syyskauden opetus on päättynyt, ja opetustoiminta jää joulutauolle käynnistyäkseen jälleen maanantaina 14. tammikuuta.

Ennen varsinaisen kevätkauden alkua, sitä edeltävänä viikonloppuna opistotalolla on tammiperjantaisin järjestettävä savityökurssi sekä joulukiireistä palauttava mindfulness-tutustumisviikonloppu.

— Kevään ilmoittautumisia voi tehdä jatkuvasti netissä ja 18. joulukuuta asti toimistossa. Toimisto on auki joulun jälkeen seuraavan kerran 7. tammikuuta, kertoo Pirkko Muukka opiston toimistosta.

Kevään kursseista saa tietoa opiston nettisivuilta osoitteesta www.ekko.fi.

TIINA MANSIKKA