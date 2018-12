Casino-arpa toi 250 000 euron voittopotin Joutsenoon

Joutsenolainen nainen on voittanut Casino-arvasta 250 000 euron päävoiton. Arpa raaputettiin naisen työpaikan pukuhuoneessa.

— Ajattelin raaputtaa arvan töissä ollessani tauolla. Kyllä siinä ihan polvilleni putosin, kun tajusin mitä oli käynyt, nainen kuvailee arvan raaputustilannetta Veikkauksen tiedotteessa.

Voittoarvan raaputettuaan joutsenolainen soitti miehelleen.

— Ei miehenikään sitä meinannut ensin uskoa todeksi. Vähän epäuskoisia tässä vieläkin ollaan.

Lähestyvän joulun kunniaksi joululahjoihin aiotaan panostaa eri tavalla tänä vuonna. Naisen mukaan luvassa on kunnon lahjoja, tarkoitus on lähteä myös asuntokaupoille.