Kirkkomuskaritoiminta vakinaistettiin ja varhaisiän musiikkikasvattajan virka perustetaan vuoden alusta

Lappeenrannan seurakuntayhtymä panostaa varhaisiän musiikkikasvatukseen perustamalla varhaisiän musiikkikasvattajan viran 1. tammikuuta 2019 alkaen. Näin toiminta samalla vakinaistettiin.

Vakinaistaminen on ollut seurakuntalaisten toive, ja sen puolesta on kerätty adressia.

Kirkkomuskaritoimintaa on tämän päätöksen myötä mahdollisuus laajentaa, ehkä jopa aikuisiin.

Kirkkomuskareita on järjestetty Joutsenon seurakuntakeskuksen lisäksi kolmessa muussa paikassa Lappeenrannassa. Toiminta on ollut suosittua useita vuosia.

Tänä vuonna on kokoontunut koko yhtymän alueella 11 ryhmää, ja säännöllisiä kävijöitä on ollut viikoittain keskimäärin 165.

Toiminta on osallistujille maksutonta ja avointa. Sisarusryhmät on koettu tärkeiksi ja arkea helpottaviksi.

SARI PULLINEN