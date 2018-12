Joutsenon opisto tarjoaa oppia digiarkeen

Joutsenon opistolla käynnistyy aikuisten digi- ja lukuvalmiuksien perustaitoja vahvistava Vahvempana digiarkeen-hanke.

Koulutuksessa edetään jokaisen osallistujan lähtötaitotason mukaan. Tavoitteena on saavuttaa sellainen taitotaso ja osaaminen, jolla pärjää digiarjessa.

— On vaikeaa hakea töitä tai kouluun, jos et osaa tehdä hakemusta sähköisesti tai kirjoittaa sitä ymmärrettävästi, kertoo opiston apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Ida-Maria Volturi tiedotteessa.

Lähtökohtaisesti kurssin sisältö ei kuitenkaan ole äidinkielen kieliopin kertaamisessa.

— Tavoitteen on tarjota koulutuksessa tärkeiden asioiden ohella myös iloa ja innostusta, josta osallistujat voivat ammentaa voimavaroja arkeen ja työelämään, opinto-ohjaaja Minna Miikki kuvaa.

Kurssi käynnistyy helmikuun alussa, ja on kestoltaan kolme kuukautta. Kurssi on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja ilmainen osallistujille.