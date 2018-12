Vältä tänä jouluna ruokahävikki — mieti, mitä todella haluat syödä

Joulukuussa ostetaan tänäkin vuonna noin viidennes enemmän päivittäistavaroita normaalikuukauteen verrattuna.

Monessa kodissa ruokaa päätyy myös roskiin jouluna. On kuitenkin fiksuja tapoja vähentää joulupöydästä syntynyttä hävikkiä.

— Ruokahävikin pienentäminen myös jouluna on järkevää niin ympäristölle kuin lompakollekin, kertoo hävikkiruoan myyntiin erikoistuneen Matsmart-verkkokaupan toimitusjohtaja Karl Andersson.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli viime vuoden joulukuussa 1 622,4 miljoonaa euroa. Joulukuun myynti onkin noin 20 % suurempaa kuin keskivertokuukausina.

— Suomalaiset kotitaloudet heittävät roskiin 120—160 miljoonaa kiloa ruokaa vuodessa. Tämä on resurssien tuhlaamista, ja siitä aiheutuu turhia kasvihuonepäästöjä. Matsmartin visiona on maailma ilman ruokahävikkiä, jatkaa Karl Andersson.

Etukäteissuunnittelu on paras keino vähentää ruokahävikkiä jouluna.

1. Vähennä joulupöydän valikoimaa. Suunnitelkaa jouluateria koko perheen kanssa ja listatkaa ne ruoat, joita oikeasti haluatte syödä. Jättäkää ostamatta listan loppupään ruokalajit.

2. Laske paljonko ruokaa tarvitaan. Tee yksinkertainen laskelma tarvittavasta ruokamäärästä. Hyvä peukkusääntö on, että neljän hengen reseptistä riittää 10—12 hengelle, kun ruoka tarjoillaan yhdessä muiden ruokalajien kanssa.

3. Pysy suunnitelmassa. Kun olet päättänyt joulun menun ja tehnyt ostoslistan, pidä pää kylmänä kaupassa. Älä sorru heräteostoksiin tai osta mitään ylimääräistä “varmuuden vuoksi”.

4. Ajattele pienesti. Käytä mieluusti pieniä tarjoiluastioita: laita aluksi vähäisempi määrä ruokaa esille ja lisää tarvittaessa. Kata pöytään hieman pienemmät lautaset, jolloin syöjien on helpompi ottaa sopiva määrä ruokaa.

5. Suunnittele ensi vuotta ajatellen. Säästä ostoslista ja käy se joulun jälkeen läpi. Oliko jotain ruokaa, jota ei mennyt lainkaan? Puuttuiko pöydästä jotain? Tämä on hyvä tapa suunnitella ensi joulun ruokia ja arvioida tarvittavia määriä.