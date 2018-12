Joutsenolaisten oma joulurauhan julistus kiirii Hauklahest Korvenkylleä ja Penttiläst Pöyhiäniemie

Siihen aikaan, kun jouluevankeliumiakin käännettiin vilkkaasti suomen eri murteille, Pertti Vuori käänsi joulurauhan julistuksen vanhalle, kaakkoismurteisiin kuuluvalle Joutsenon murteelle. Hän laskee siitä olevan kymmenkunta vuotta.

Joulurauhaa oli Joutsenossa julistettu jo useampana vuonna yleiskielellä. Vuori pyysi tytärtään etsimään Turussa perinteisesti luettavan joulurauhan julistuksen, ja se mallinaan Vuori teki käännöstyön.

Joulurauhan julistus on perinne, jota on noudatettu Turussa lähes katkeamattomana 700 vuoden ajan, ja Brinkkalan talon parvekkeelta se on luettu vuodesta 1886 lähtien. Ensimmäisten vuosisatojen tarkka sanamuoto ei ole säilynyt, mutta julistuksen keskeinen sisältö on pysynyt samana. Nykyinen kaava on peräisin vuodelta 1903.

Lappeenrantalainen Matti J. Kuronen on kääntänyt kaakkoismurteelle jouluevankeliumin.

Joulurauhan julistus

Huomispäivän, jos Jumala antoa,

on meijä Herra ja Vapahtaja

Jeesukse Ristukse

armolline syntymäjuhla.

Nyt julistettoa tälviistii

Hauklahest Korvekylleä,

Penttiläst Pöyhiäniemie

jokkaisie kottii,

jot joulu on joutunt Joussenoo!

Tätä joulurauhoa vietettäkkyö

asiaakuuluval hartauvel

ja kunnioituksel

meijä suurta juhloa kohtoa.

Myö ei rikota tätä joulurauhoa

sopimattomal käytöksel

eikä laittomuuvvel,

voa toine joussenolaine

toise joussenolaise

jouluu kunnioittakkuo!

Lopuks toivotettoa jokkaisel joussenolaisel

Hyvveä Jouluu!

Murteelle kääntänyt Pertti Vuori