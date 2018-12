Kirjailijat Päivi Alasalmi ja Kimmo Ohtonen vierailevat ensi vuonna Taidekesässä

Joutsenon Taidekesä on julkaissut kurssikalenterinsa ensi vuodelle. Yleisötilaisuuksia on runsaasti, ja ne tuovat Joutsenoon eri alojen taitajia. Avajaisjuhlassa 25. kesäkuuta juhlapuhujana on toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen. Kirjailija Päivi Alasalmi kertoo kirjailijan tiestään tiistaina 9. heinäkuuta.

Runsas konserttitarjonta kuuluu Taidekesään. Esimerkiksi ensi kesäkuun lopulla konsertoi Suomen Mieskuoroliiton edustuskuoro Liiton miehet. 16. heinäkuuta pidettävässä Monologi-illassa esiintyy Vuoden nuoreksi lausujaksi tänä vuonna valittu näyttelijä Miiko Toiviainen.

Taidekesä tarjoaa tuttuun tapaan kädentaitojen, taiteen, kirjoittamisen ja musiikin kursseja sekä kaikille avoimia konsertteja ja yleisötilaisuuksia. Ilmoittautumiset ovat meneillään. Taidekesän kurssit Joutsenon Opistolla soveltuvat sekä harrastajille että ammattilaisille. Taidekesä järjestetään 3.6.—2.8. Koko tuon ajan opiston ruokasalissa on esillä taidemaalari Mikko Sakalan taidenäyttely.

SARI PULLINEN