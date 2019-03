Joutsenossa järjestetään lomaileville koululaisille esimerkiksi tehtävärasteja Myllymäessä ja pulkkailua Ahvenlammella — Matias Härkösen lomasuunnitelmat ovat selvät: yökylään mummilaan ja ladulle lammelle

Taidetta, biljardia, retkiä — ja tietysti talviliikuntaa.

Koulujen hiihtolomaviikolla 25. helmikuuta — 1. maaliskuuta Joutsenossa ja Lappeenrannassa on tarjolla paljon valmiiksi järjestettyä tekemistä lapsille ja nuorille.

Monella on myös omia lomasuunnitelmia, niin kuin esimerkiksi Hongistossa asuvalla 9-vuotiaalla Matias Härkösellä.

Hän on tyytyväinen siihen, että hiihtoloma alkaa. Mutta yksi huono puoli siinä on.

— Sitä pitäisi olla vähän enemmän kuin viikko.

Koulunkäynti on ollut Pulpin koulun kolmasluokkalaiselle rankkaa, kun kaikkina muina päivinä paitsi perjantaina pitää herätä aikaisin ja olla jo kahdeksalta koulussa.

Iskän kanssa ollaan käyty hiihtämässä, ja lammella ollaan myös laskettu pulkkamäkeä.

Hiihtolomasuunnitelmat ovat selvät: hiihtämään Ahvenlammen ympäri ja mummin ja papan luokse yökylään Lappeenrantaan, ehkä useaksikin yöksi.

Uimalaitoksen rinteessä saa hyvät vauhdit.

Matias tykkää myös sisällä touhuamisesta.

— Ratilla ajelen ja teen ratoja, hän kertoo.

Matias on nimittäin intohimoinen rallimies. Hän pelaa rallipelejä ja suunnittelee itse ratoja.

Jääkiekkoa kiinnostavampaa on pelata jalkapalloa. Jalkapalloharrastuksen hän aloitti viime kesänä ja pelaa Kultsun ikäluokassa 09.

Matias tykkää eniten olla maalivahtina, koska haluaa jotain haastavampaa.

Tämän vuoden jalkapalloharjoitukset ovat jo alkaneet.

Liikuntamaa ottaa varaslähdön

Joutsenossa on hiihtolomaviikolla Lappeenrannan kaupungin järjestämää hiihtolomatoimintaa.

Myllymäen laskettelukeskuksessa pääsee tehtävärasteille, pulkkamäkeen, pelaamaan hankipelejä tai vaikkapa opettelemaan hiihtoa huomenna maanantaina 25. helmikuuta kello 12—18. Osallistuminen on maksutonta, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Laskettelukeskuksen palveluissa ja välinevuokrissa on voimassa tavanomainen hinnasto.

Ahvenlammella vietetään torstaina 28. helmikuuta koko perheen ulkoilupäivää sekä Nuorisotilat Goes Laavu -tapahtumaa. Laavulla paistetaan makkaraa, ja urheilupäivässä kello 12—15 on lisäksi tarjolla lämmintä mehua ja kahvia. Ahvenlammella pääsee pulkkamäkeen ja pilkille omilla tai nuorisotoimen välineillä sekä voi osallistua hiihtokilpailuun, jos osallistujia tulee tarpeeksi.

Lasten liikuntamaa liikuttaa koko perhettä Joutsenohallissa jo tänään sunnuntaina 24. helmikuuta kello 10—13.

Liikuntamaassa voi nauttia liikkumisesta suorittamatta tai kilpailematta. Toiminta on valvottua, mutta lapsi tarvitsee oman aikuisen mukaan.

