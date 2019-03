Joutseno 50 vuotta sitten: ”Joutsenolaiset, hankkikaa sukset, mikäli ei ole entisiä ja lähtekää hiihtämään”

Näin koululaisten talviloman alkaessa sananen hiihtämisen hyväätekevästä luonteesta, josta Joutseno-lehti lukijoitaan valisti 50 vuotta sitten:

Joutsenolaiset

Hankkikaa sukset, mikäli ei ole entisiä ja lähtekää hiihtämään. Varmasti ette kadu. Ladulla käyttämänne aika ei mene hukkaan. Se koituu omaksi terveydeksenne. Terveys on tärkeä asia. Tärkein maallisista. Ladulta saatte sitä, sekä henkistä että ruumiillista. Hiihtomaastosta ei ole puutetta. On tasaista. On mäkistä. Miten vain haluatte.

Mikäli haluatte käyttää valmiita latuja, sellaisiakin on. Kerran vielä kansanhiihtoladut. Pulpin, Opiston ja Kiukkaanlammin latu.

Kansanhiihtolatuja käyttäessänne muistakaa merkitä kääntöpaikkojen laatikoissa oleviin vihkoihin nimenne. Näin lisäätte oman Joutsenomme pisteitä kuntien välistä kilpailua silmälläpitäen. Muistettakoon, että kilpailu on samalla myös läänien välinen.—

Pääkirjoitus

Joutseno N:o 8 — 1969

Perjantaina helmikuun 21. pnä