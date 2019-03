Mielipidekirjoitus: Jotain rajaa pieneläkeläisten kurjistamiselle

Elinkustannusten nousu rajoittaa monen pienituloisen elämää. Asuminen sähkö-, lämmitys- ja vesilaskuineen sekä välttämätön liikkuminen vievät suuren osan tuloista. Sen päälle tulee paljon erilaisia välttämättömiä menoja, joiden jälkeen ei juuri jää yli harrastuksiin tai itsensä toteuttamiseen. Tämä on mielestäni väärin – palkan tai eläkkeen pitäisi aina riittää elämiseen.

Erityisen epäoikeudenmukaiselta tämä tuntuu pientä työeläkettä saavien kohdalla. Monesti vuosikymmenten ahkera työnteko ja veronmaksu ei kasvatakaan näkyvästi eläkettä. Eläkkeiden verotus on työtuloa suurempaa. Se syö turhaan ostovoimaa. Koko yhteiskunta hyötyisi, jos eläkeläiset osallistuisivat aktiivisesti ja säilyttäisivät hyvinvointinsa pitkään.

Perussuomalaiset ovat kauan vaatineet korjausta pieneläkeläisten asemaan. Esitämme taitetun indeksin korjaamista puoliväli-indeksiin tiettyyn tulorajaan asti. Tämä hyödyttäisi kaikkia eläkeläisiä, mutta eniten pientä työeläkettä saavia. Muutos ei vaarantaisi eläkerahastojen kestokykyä tulevaisuudessa, koska raha menisi pääosin jokapäiväiseen kulutukseen kotimaassa.

Eläkkeiden ja palkkatulon veron erotus voitaisiin korjata, omaishoidon tuki muuttaa verovapaaksi ja poistaa lääkkeiden Kela-korvauksen omavastuu pienituloisilta. Yleisemmin ikäihmisistä huolehtimiseksi, hoitajamitoitus tulisi säätää lakiin ja ottaa hallintaan laitospaikkojen holtiton vähentäminen pitkäaikaishoivasta.

Kaikilla asioilla yhteiskunnassa on hintansa. Hoitajamitoituksen korjaus maksaisi vuositasolla suurin piirtein saman verran kuin maahanmuuttajien kotoutus. Vastakkainasettelun aika ei suinkaan ole ohi, sillä on vain yksi yhteinen rahapussi. Kun kysytään kumman arvovalinnan teemme, oma valintani on ilman muuta suomalaiset vanhukset etusijalle.

JANI MÄKELÄ

Kirjoittaja on joutsenolainen kansanedustaja ja eduskuntavaaliehdokas (ps.).