Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kiireettömien henkilökuljetusten välityspalvelun tuottajaksi on valittu Taksi Helsinki Oy.

Se voitti tarjouskilpailun, johon osallistui kaikkiaan viisi yritystä. Eksoten tavoitteena on, että palvelu alkaa heinäkuussa.

Kiireettömiä kuljetuspalveluita tuottamaan Eksote on toistaiseksi hyväksynyt 76 taksiyritystä.

TIINA MANSIKKA