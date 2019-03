Rauha ehdolla Maaseutuparlamentti 2020:n pitopaikaksi, voittaja ratkeaa avoimella nettiäänestyksellä

Ensi vuonna järjestettävän Maaseutuparlamentti 2020:n pitopaikasta on menossa loppuottelu. Mukana kolmen joukossa on myös Rauha.

Muut ehdokkaat ovat avoimessa nettiäänestyksessä eteläpohjanmaalainen Kurikka ja pohjoiskarjalainen Nurmes.

Äänestää voivat kaikki halukkaat. Äänestysaika on 26.—28. maaliskuuta Viima-alustalla.

Maaseutuparlamentti järjestetään 1.–3. lokakuuta 2020. Sen teemana on kestävä kehitys. Tapahtumaan etsitään yhteistyökumppaneita, jotka haluavat innostamaa ja kehittää maaseudulla syntyviä ja toimivia kestävän kehityksen ratkaisuja.

Maaseutuparlamentti 2020:n pääjärjestäjiä ovat Maaseutupolitiikan neuvosto, maaseutuverkosto, Suomen Kylät ry ja MTK ry.

SARI PULLINEN