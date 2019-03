Huonokuntoinen Martikanpellon koulu saatetaan purkaa, naapureilta on pyydetty mielipiteitä

Kaupunki on suunnitellut Martikanpellon koulun purkamista, sillä koulurakennus on todettu huonokuntoiseksi. Myös pihapiirissä oleva erillinen talousrakennus on ollut tarkoitus purkaa. Naapureilta on ehditty pyytää mielipiteitä asiasta, mutta tällä hetkellä purkuhanke on keskeytetty.

Kaupungin omistuksessa oleva entinen koulurakennus on ollut myynnissä pitkään.

Naapureille jaetun tiedotteen mukaan huomautuksia odotetaan rakennusvalvontaan viimeistään 18. maaliskuuta.

Purkuhanke joko jatkuu jollain aikataululla tai perutaan.

Yli viiteen vuoteen vuonna 1939 rakennettu kiinteistö ei ole enää ollut koulukäytössä. Sitä on laajennettu vuosina 1957 ja 2001.

SARI PULLINEN