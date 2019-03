Helmi-Leena Nummelasta vuoden teatterinäyttelijä

Helmi-Leena Nummela on valittu vuoden teatterinäyttelijäksi. Nummela palkittiin erityisesti Sigridin roolista KOM-teatterin Veriruusuissa. Hän näytteli siinä nuorta Sigridiä, joka liittyi sisällissodassa naiskaartiin.

Perusteluissa Nummelan näyttelijäntyötä kuvataan kirkkaaksi, tarkaksi ja voimakkaaksi. Palkinnon jakoi Näyttelijäliitto teatterialan Thalia-juhlassa maanantaina, ja palkittavasta äänestivät Nummelan näyttelijäkollegat.

Helmi-Leena Nummela on kotoisin Joutsenosta, ja on koulutukseltaan teatteritaiteen maisteri. Hän on työskennellyt Kansallisteatterissa, KOM-teatterissa sekä Turun, Helsingin, Espoon ja Lappeenrannan kaupunginteattereissa.

Nummela on mukana myös 16. maaliskuuta alkavan television viihdeohjelma Putouksen uudella kaudella. Lisäksi hänet nähdään tulevassa Fingerpori-elokuvassa, ja hän on tehnyt laulukeikkoja muun muassa Kaj Chydeniuksen kanssa.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

Juttua muokattu ti klo 12.37: vaihdettu kuva.