Mielipidekirjoitus: Tuleville polville ei voi rakentaa maailmaa ilman vuoropuhelua heidän kanssaan

”Tieteellinen näyttö ilmastonmuutoksesta ja ihmisen osuudesta siihen on selvää ja kiistämätöntä. Jos emme toimi pian ja päättäväisesti, valtavat luonnontuhot ja jopa sivilisaatiomme romahdus siintävät horisontissa.”

Näin kirjoittavat yli 1 200 suomalaista tutkijaa tänään julkaistussa kirjeessään ilmastolakkoileville nuorille.

Aikuisilla on velvollisuus kuunnella lapsia ja nuoria. Sitä vaatii meiltä myös lainsäätäjä. Erityisesti internetissä olen nähnyt useita surullisia kommentteja siitä, miten ”ilmastohysteria on naurettavaa”, tai kuinka ”nuoret on aivopesty pelkäämään mörköjä, joita ei ole olemassakaan. ” Tällä on viitattu nimenomaan ilmastonmuutokseen.

Useissa kommenteissa on välittynyt aikuisten vähättelevä asenne nuoria kohtaan. On kyseenalaistettu opettajia, jotka antavat nuorten osallistua näihin mielenilmauksiin ja velvoitettu antamaan jälki-istuntoa mokomille kurittomille kakaroille. Lisäksi on painettu villasella nuorten ilmastoahdistusta ja todettu, etteivät nuoret mitään ymmärrä.

Nuorisotyön ammattilaisena ja työkseni nuorten osallisuusasioiden parissa työskentelevänä tällaiset kommentit ovat tuntuneet kummallisilta. Meillä aikuisilla on velvollisuus kuulla nuoria ja ottaa heidän asiansa vakavasti. Erityisen pettynyt olen politiikassa mukana olevien kollegoideni vastaavista kommenteista. Ovatko he lainkaan ymmärtäneet, että tehtävänämme on rakentaa maailmaa tuleville polville, joka ei voi tapahtua vuoropuhelematta nuorten kanssa.

Totta kai politiikkaa leimaa aina sen sukupolven tahtotila ja maailmankuva, joka suureksi osaksi on vallassa. Omassakaan nuoruudessa ei ilmastonmuutosta pidetty niin vakavana uhkana, mitä nykytutkimuksen valossa voidaan arvioida. Silloin puhuttiin kyllä happosateista ja otsonikadosta, puhuttiin mannerjäätiköiden sulamisesta ja siitä miten se tulevaisuudessa saattaisi vaikuttaa rannikkoseutujen tilanteeseen.

Oma sukupolveni on nykynuorten vanhempia. Lapsillemme ilmastonmuutos näyttäytyy pelottavana. Lapsemme vaativat meiltä aikuisilta ilmastotekoja. Me emme saa vähätellä sitä. Meillä on lainmukainen velvollisuus kuulla ja toimia.

Aikuisten on velvollisuus ottaa nuorten huoli vakavasti. Tämä ei ole mielipideasia. Ellemme tänään tee kaikkea sitä, mitä nykyteknologialla ja nykyisellä tietämyksellä on tehtävissä, emme voi sanoa itseämme vastuullisiksi aikuisiksi. Jätämme lapsemme keskelle katastrofia, jota emme ehkä vielä edes ymmärrä.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus aikuisena ympäristöön, jonka kanssa on hyvä elää vuorovaikutuksessa. Velvollisuutemme on tehdä kaikkemme sen eteen, että nykyisillä lapsilla ja nuorilla on turvallinen ja kelvollinen tulevaisuus. Siitäkin huolimatta, mitä mieltä itse ilmastonmuutoksesta olemme.

HANNA-KAISA LÄHDE

Kirjoittaja on joutsenolaislähtöinen, nykyisin kotkalainen eduskuntavaaliehdokas (vihr.)