Seitsemän uutta kalaa SE-listalle; Joutsenon vesiltä yhdeksän vuotta sitten noussut miekkasärki yhä lajinsa ykkönen

Ennätyskalojen listalle on kuluvan vuoden aikana noussut seitsemän uutta ennätystä.

Uusia ennätyskaloja ovat 8,05 kilogramman painoinen made, 2,99-kiloinen ruutana, 4,07-kiloinen suutari ja voimassa olevaa ennätystä sivuava 7,45-kiloinen lahna sekä pienistä, alle sata grammaa painavista lajeista 9,1 senttimetrin pituinen allikkosalakka, 7,1-senttinen hietatokko ja voimassa olevaa ennätystä sivuava 5,8-senttinen viisipiikki.

Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on nyt 80 kalalajia ja kuusi rapulajia.

Ennätyskaloista yksi on pyydetty Joutsenossa: Esko Toikan verkoilla Saimaalta 8.4.2010 nostama 0,91-kiloinen miekkasärki.

Ennätyskalalautakunta kaipaa edelleen ilmoitusta peledsiiasta. Lajin ilmoitusraja on 0,4 kiloa.