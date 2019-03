Mari Lukkarin Huutoja kiven sisästä -radiosarja palkittiin, ohjelmassa käsiteltiin myös Konnunsuon vankilaa

Huutoja kiven sisästä -radiosarja palkittiin Koura-palkinnolla. Viisiosainen sarja esitettiin Ylellä viime syksynä. Sarja on joutsenolaislähtöisen toimittajan Mari Lukkarin käsialaa.

Sarja vei kuulijan vankiloihin, joita tarkasteltiin eri näkökulmista. Sarjassa käsiteltiin muun muassa Konnunsuon vankilassa istunutta Jukka Raitasta joka levytti kappaleen Vangin toive. Albumin nimikappaleesta tuli hitti, ja se syntyi Konnunsuolla.

Palkintoperusteiden mukaan ohjelmasarja muistuttaa kuulijalle avartavalla ja liikuttavallakin tavalla, miten taide on aina liittynyt vankilaelämään, ja ohjelmasarja tarjosi, huolellisen äänisuunnittelun tukemana, monipuolisen kulttuuriantropologisen matkan luovuuden historiaan kiven sisässä; Pohjanmaan häjyistä nykypäivään.

Palkintosumma oli 2 000 euroa.

Koura-palkinnot ovat Suomen suurimmat tv-, radio- ja verkkosisällöille jaettavat rahapalkinnot. Koura on Yleisradion ja MTV3:n sekä Suomen Journalistiliiton, Suomen Lavastajain Liiton, Suomen Muusikkojen Liiton ja Suomen Näyttelijäliiton muodostama koulutusrahasto.

OLLI-PPEKKA HÄRMÄ

Aiemmin aiheesta:

https://www.joutsenolehti.fi/2018/10/04/mari-lukkarin-vankilasarja-kertoo-konnunsuolla-syntyneesta-vangin-toiveesta-ja-muusta-kulttuurista-kiven-sisalla/