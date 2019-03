Mielipidekirjoitus: Säästäisivätkö talonmiehet miljardeja?

Jokainen tietää, kuka on vanhan omakotitalon, kesämökin tai auton paras asiantuntija. Silmä, korva ja nenä tuntevat oman talon tai auton viat ja muutokset.

Viimeisten vuosikymmenien aikana on luovuttu talonmiehistä. Heidät on korvattu kilpailutetuilla ja alati vaihtuvilla kasvottoman huoltoyhtiön työntekijöillä, jotka eivät tunne rakennuksia ja joiden työtehtävät ovat tarkkaan rajatut.

Ympäri valtakunnan julkisissa rakennuksissa on kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia. Kouluja ja terveyskeskuksia puretaan vain 30–40 vuoden käytön jälkeen, ja tilalle rakennetaan kymmenien miljoonien eurojen uudisrakennuksia.

Talonmiehet ja talonmiesten asunnot saattavat olla huoltoyhtiöitä kalliimpia, mutta voisivatko ne säästää yhteiskunnalle tulevina vuosikymmeninä miljardeja euroja terveempien rakennusten ja ihmisten muodossa?

Kaupan päälle talonmiehet toisivat turvaa ja järjestystä sekä myös ilmastohyötyjä, kun rakennukset olisivat pitkäikäisempiä. Pyydän anteeksi sukupuolivärittyneen talonmies-sanan käyttöä.

KIMMO KLEMOLA

Kirjoittaja on lappeenrantalainen tekniikan tohtori ja kansanedustajaehdokas (vihr.).