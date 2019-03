Uuden Joutsenon koulun maarakennusurakan sai Bridgeway Infra Oy

Joutsenon uudesta koulusta tulee teräs- ja massiivipuurakenteinen. Helmikuussa laskettu kustannusarvio on 21,88 miljoonaa euroa, johon on laskettu mukaan massiivipuun käyttö. Hinta on 1,79 miljoonaa korkeampi kuin on tavoiteltu.

Koulutyömaa alkaa saattoliikennealueen rakentamisella koulun takana olevalle pellolle. Saattoliikennealueen maanrakennusurakan tekijäksi kaupunkikehityslautakunta valitsi Bridgeway Infra Oy:n. Sen tarjous oli halvin, 314 108 euroa. Tarjouksia tuli kymmenen, joista yksi hylättiin.

Huhtikuussa päätetään purku-urakasta ja kesällä rakennusurakoista, jonka jälkeen kokonaiskustannusarvio tarkentuu.

Uusi koulu rakennetaan pääasiassa nykyisen koulun kohdalle 2021 kevääseen mennessä. Se otetaan käyttöön syksyllä 2021.

