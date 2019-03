Mika-Sakari Komu kilpailee Imatranajon kansainvälisessä sarjassa; ajopeli vasta tekeillä: ”Tällaisella 80-luvun pyörällä en ole ajanut metriäkään”

Imatran katuradalla ajetaan ensi kesän Imatranajo-viikonloppuna kahta ratamoottoripyöräilyn kansainvälistä kilpasarjaa: IRRC:n lisäksi classic-moottoripyörien ICGP:tä (International Classic Grand Prix). ICGP:n osakilpailuun ottaa osaa myös korvenkyläläinen Mika-Sakari Komu.

Sarjassa ajetaan 250- ja 350-kuutioisilla GP-pyörillä, jotka on valmistettu 1974—1985, sekä 1985—1990 valmistetuilla 250-kuutioisilla pyörillä. Komun kilpapyörä on vuosimallia 1982 oleva 250-kuutioinen Yamaha. Pyörä on hänelle uusi tuttavuus.

— Minulla on ollut vanhempi sekä uudempi, mutta tällaisella 80-luvun pyörällä en ole ajanut metriäkään. Ostinkin sen vasta joulunalusviikolla, ja se on nyt tekeillä.

Komun tavoitteena on saada pyörä pääsiäiseen mennessä valmiiksi ja osallistua PM-sarjan osakilpailuun Jurvan Botniaringillä toukokuussa ja SM-kisoihin Virtasalmen Motoparkissa viikkoa ennen Imatranajoa.

14.—16. kesäkuuta järjestettävä 55. Imatranajo on neljä osakilpailua käsittävän ICGP-sarjan kolmas osakilpailu.