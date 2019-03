Mielipidekirjoitus: Joulupukki kävi kylässä

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on vaalikiertueellaan antanut vaalilupauksia sinne tänne. Muun muassa Lappeenrannassa pidetyssä puhetilaisuudessaan Rinne lupasi yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, ja rahaa sinkoili sinne tänne. Huolestuttavaa oli monen muun asian ohella entisen työväenpuolueen puheenjohtajan halu korottaa useita työntekoon kannustamattomia sosiaalitukia.

Nopeasti arvioituna Rinteen antamien erityyppisten vaalilupausten hintalappu on noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Veromaksajaa luonnollisesti kiinnostaa, millä tämä kaikki maksetaan. Tähän ei ole Rinteeltä kattavaa vastausta saatu. Tiedämme jo, että odotettavissa on rajut veronkorotukset, mikäli Sdp pääsee asiasta päättämään, ja näin ollen niiltä omillaan toimeentulevilta, jotka jo nyt maksavat suurimman osan yhteiskuntamme kustannuksista, tullaan Rinteen visiossa niistämään vielä enemmän.

Sdp:n miljardilinko kuitenkin jakaa rahaa siihen malliin, että en usko edellisenkään riittävän. SAK:n pääkonttorilla on suunniteltu kattava varallisuusvero, jonka myötä kaikki mahdollinen omaisuus menee verolle. Tämä koskee pankkitalletuksia ja ylipäätään kaikkea omaisuutta, jota ei vielä veroteta. Noinkohan varallisuusveron käyttöönotto kuuluu Rinteen suunnitelmiin? Se ainakin selittäisi, miksi Sdp kampanjoi sammutetuin lyhdyin rahan lisäämisen puolesta vailla julki tuotua uskottavaa suunnitelmaa, mistä saadaan rahat alati kasvaviin menoihin.

Tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. SDP lupaa liikoja, ja se tie on vaarallinen. Kukaan ei enää edes pysy kaiken luvatun perässä, sillä rahaa on lupailtu sinne tänne jo toista vuotta kuin viimeistä päivää. Tukia ja lisää tukia valtion menoihin, miljardien eurojen edestä. Seuraavalla vaalikaudella ihmisiä odottaa massiivinen pettymys, sillä valtiolla on olemassa budjettirajoite. Kaikkea luvattua ei yksinkertaisesti voida toteuttaa.

Antti Rinne on tilaisuudesta ja kuulijakunnasta riippuen luvannut lisää rahaa milloin työttömille, opiskelijoille, eläkeläisille, tukiin, palveluihin ja niin edelleen. Siis aivan kaikille. Sdp lupailee miljardeja, koska vaalit ovat pian ja piikkipaikka halutaan säilyttää. Näissä puheissa on sivutettu kaikki vastuullisen taloudenpidon periaatteet ja rajoitteet. Miljardipopulisimi on tämän hetken vakavin uhka suomalaiselle palkansaajalle.

Suomen talous alkaa pitkän laman jälkeen saada vähitellen happea, eikä elpyvää potilasta saa tukahduttaa uusilla pysyvillä menorakenteilla.

JUKKA KOPRA

Kirjoittaja on lappeenrantalainen kansanedustaja ja kansanedustajaehdokas (kok.).