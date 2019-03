Syväväylä avataan liikenteelle ensi viikolla

Saimaan syväväylän avaaminen liikenteelle alkaa keskiviikkona 3. huhtikuuta.

Ensimmäisenä puskija Tyrsky avaa Savonlinnan ja Varkauden välisen väylän 3.–4. huhtikuuta. 5.–7. päivä avataan Savonlinna–Imatra sekä Joutseno–Kaukas välit, ja 8.–14. päivä Savonlinnan ja Joensuun väli.

Väylävirasto muistuttaa, että jäällä liikkujien kannattaa huomioida Saimaan syväväylän avausaikataulut ja olla varovaisia avattujen väylien läheisyydessä.

Liikenne Saimaan syväväylällä alkaa avaamisen yhteydessä. Saimaan kanavalla liikennekausi avataan toukokuussa. Tämä on pari kuukautta tavanomaista myöhempään.

Normaalia pidempi liikennekatko johtuu Saimaan kanavan alaporttien uusimisesta. Kyseessä on kolmivuotinen urakka, joka valmistuu tänä keväänä. Nyt on käynnissä urakan viimeinen vaihe, eli Venäjän puolella olevien neljän alaportin uusiminen.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ