Kaupungin palkkaama opastaja Petri Kukko tulee auttamaan digiongelmissa kotiin asti

Lokakuusta lähtien kaupunginkirjastossa on toiminut mediaohjaaja. Koska kaikilla ei ole mahdollisuutta tulla kirjastoon, kaupunki on palkannut myös liikkuvan digiopastajan. Hänet voi pyytää kotiin, kun on ongelmia tietotekniikan kanssa. Opastaja tulee myös palvelukotiin.

Opastaja Petri Kukko aloittaa työnsä kaupungilla maanantaina 1. huhtikuuta. Hänelle voi varata aikoja numerosta 040 130 9180 tai sähköpostilla petri.kukko@lappeenranta.fi

Varat hänen palkkaamiseensa on saatu Lappeenrannan kaupunginhallitukselta niin kutsutun perintökaaren varoista. Summa on 15 000 euroa. Sillä kustannetaan myös lukulähettiläs, joka vie virkistystä palvelukoteihin ensi syksystä lähtien

SARI PULLINEN