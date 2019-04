Kotiseutuyhdistykselle rahoitusta Virkin salotuvan navetan korjaukseen

Museovirasto on myöntänyt Joutsenon kotiseutuyhdistykselle 3 000 euroa Virkin salotuvan navetan korjaukseen.

Se on yksi tämänvuotisista paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetyistä avustuksista. Kaikkiaan niitä sai 100 paikallismuseota, ja summa on yhteensä 582 200 euroa.

Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 822 euroa. Valtaosa avustuksista käytetään museorakennusten kunnostus- ja korjaustöihin, museoiden kokoelmatyöhön eli kokoelmien luettelointiin, tietojen avaamiseen sekä kokoelmien hoitoon sekä näyttelytoimintaan.

Myönnetty avustus voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Avustuksen hakijoita oli 140 ja haettu summa oli yhteensä n. 1,2 miljoonaa euroa.

SARI PULLINEN