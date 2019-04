Suunnistajien Leimausleiri tuo vilinää myös Joutsenoon

Joutsenon Kullervon ja SK Vuoksen yhteinen suurponnistus lähestyy vauhdilla.

Suunnistusseurat järjestävät yhteisin voimin suunnistuksen Leimausleirin 3.—6. kesäkuuta. Leiri on suunnattu 8—18-vuotiaille suunnistajille. Leimauksessa on tarjolla monipuolisia ja eritasoisia suunnistusharjoituksia ja myös vapaamuotoisempaa ohjelmaa.

Keskuspaikkana toimii Imatran kylpylä, josta leiriläiset suuntaavat niin lähimaastoihin kuin kauemmaksikin rasteille.

Harjoitusreittejä on Joutsenon puolella Rauhan, Jänhiälän ja Katralammen maastoissa.

Pääponnistus seurojen talkoolaisille on itse leirin aikana, mutta esimerkiksi ratamestarien vastuuhenkilönä toimiva Kullervon Reijo Mattinen on työskennellyt järjestelyjen parissa jo parisen vuotta.

Mittakaava on suuri: leirille on ilmoittautunut 2 100 suunnistajaa huoltajineen, ja esimerkiksi karttoja tulostetaan suunnistusmaastoista noin 15 000 kappaletta.

Ohjaajakunnasta löytyy nimekkyyttä. Varttuneempien huippusuunnistajien Pro-ryhmää, johon suunnistajat valitaan rankingin perusteella, ohjaavat Lauri Nenonen, Jani ja Jonne Lakanen sekä Jere Pajunen, jotka kisaavat suunnistuksessa Suomen huipulla.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ