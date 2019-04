Tuoretta maalia maksutta

Lappeenrannan museot viettävät talviaikana museoperjantaita joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina, ja silloin on vapaa pääsy linnoituksessa sijaitseviin Etelä-Karjalan museoon ja Lappeenrannan taidemuseoon.

Museoperjantaina tänään 5. huhtikuuta taidemuseossa on avoinna Taidemaalariliiton 90-vuotisjuhlanäyttely, Tuoretta maalia Lappeenrannassa.

Taidemaalariliiton juhlanäyttelyiden sarjaan kuuluva näyttely on avoinna 28. huhtikuuta asti. Lappeenrannan näyttelyssä on mukana 24 taiteilijaa, joukossa myös joutsenolaislähtöinen Hannele Kumpulainen.

Etelä-Karjalan museossa on avoinna näyttelynvaihdon vuoksi vain perusnäyttely Rajalla — kolme karjalaista kaupunkia.

Molemmissa museoissa ovat vertaisihmettelijät paikalla museoperjantaina kello 13—15. Museot ovat avoinna kello 11—17.