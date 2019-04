Mielipidekirjoitus: Riittävä rahoitus teihin

Kaikista teistä on pidettävä huolta, että ihmiset pääsevät liikkumaan koko maassa. Tiet ovat välttämättömiä myös puun, tavaroiden ja yritysten tuotteiden liikkumiselle kaikkialla Suomessa. Tänäkin keväänä on huomattu heikko teiden kunto talven jäljiltä, korjausrahaa pitää olla joka vuodelle riittävästi.

Yksityisteiden rahoituksen kanssa on jatkuva vääntö. Valtiovarainministeriössä suunnitellaan perusvuositasoksi kolmea miljoonaa euroa. Se on aivan liian vähän koko maan tarpeita ajatellen. Tästä summasta menisi jo pari miljoonaa losseihin. Tällä hallituskaudella yksityisteiden määrärahoja on nostettu ja tälle vuodelle yksityisteiden rahoitus saatiin 17 miljoonaan euroon. Vähintään sama taso on pidettävä myös seuraavalla hallituskaudella, eikä yksityisteitä saa päästää rapautumaan.

Myös perustienpidon rahoituksessa on pidettävä vähintään tämän hallituskauden taso, sitä nostettiin yhteensä noin miljardilla eurolla edellisestä kaudesta. Vuositasolla tarvitaan 300 miljoonan euron lisärahoitus verrattuna valtiovarainministeriön suunnittelemaan perustasoon.

Riittävällä rahoituksella korjausvelkaa saadaan lyhennettyä eli teitä kuntoon, ihmisille asialliset liikkumismahdollisuudet ja tienrakentajille töitä.

ARI TORNIAINEN

Kirjoittaja on kansanedustaja, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen ja kansanedustajaehdokas (kesk.).