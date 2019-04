Ympäristötoimi kysyy asukkailta meluisista ja hiljaisista paikoista

Toukokuun alussa toteutetaan kaikille lappeenrantalaisille melukysely. Sillä kerätään pohjatietoa Lappeenrannan meluntorjuntasuunnitelmaan. Myös hiljaisista alueista halutaan tietoa, jotta niitä voidaan suojella.

Melu, joka määritellään ei-toivotuksi ääneksi, voi aiheuttaa viihtyisyyden alenemista, oppimisvaikeuksia ja jopa terveyshaittaa.

— Joutsenossa on melusta huomautettu ehkä viimeksi silloin, kun Kuutostietä perusparannettiin ja sinne tehtiin melusuojauksia, muistelee ympäristötarkastaja Sara Piutunen.

Nyt on mahdollisuus huomauttaa melusta ja kertoa myös äänten kannalta miellyttävistä paikoista. Vastausten perusteella Lappeenrannan seudun ympäristötoimi tekee mittauksia ja suunnittelee yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa toimenpiteitä melun vähentämiseksi.

Eri kohteisiin tarvitaan erilaisia toimenpiteitä. Kustannukset on otettava huomioon. Kyselyn alkamisesta tiedotetaan erikseen.

SARI PULLINEN