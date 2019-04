Pääkirjoitus: Äänestäjän ei auta väsähtää, vaalikevät jatkuu pian eurovaaleilla

Joutsenolaisilla säilyy suora yhteys Helsingin Arkadianmäelle alkavallakin vaalikaudella. Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä sai käydyissä eduskuntavaaleissa enemmän ääniä kuin kukaan muu eteläkarjalainen ehdokas. Näin hän jatkaa edelleen joutsenolaista kansanedustajaperinnettä.

Eduskunta on rakennettu neljäksi vuodeksi, mutta seuraavat vaalit ovat jo ovella. Puolueilla riittää töitä tulevina viikkoina hallitustunnusteluissa ja -neuvotteluissa, ja äänestäjien on lyhyen tauon jälkeen jälleen terästäydyttävä: on valittava jäsenet Euroopan parlamenttiin.

Eurovaalien ehdokashakemusten on oltava perillä torstaina 18. huhtikuuta, ja ne vahvistetaan ensi viikon torstaina. Ennakkoäänestys alkaa kuukauden päästä, ja varsinainen äänestyspäivä on 26. toukokuuta.

Suomesta valitaan Euroopan parlamenttiin seuraaviksi viideksi vuodeksi 14 jäsentä, eli yksi enemmän kuin päättyvällä kaudella. Yhden jäsenen lisäys johtuu brexitistä.

Euroopan parlamenttivaalit voivat tuntua kaukaisilta, mutta on hyvä muistaa, että EU-lainsäädäntö ja Suomen lainsäädäntö ovat kytköksissä toisiinsa. Siten unionin toimielinten tekemät päätökset vaikuttavat meihinkin.

Juuri maaliin saatetuissa eduskuntavaaleissa äänestysprosentti nousi. Eurovaaleissa ääntään käytti Suomessa viimeksi eli vuonna 2014 vain 39,1 prosenttia äänioikeu-tetuista. Pian on mahdollisuus parantaa sitäkin lukemaa.

SARI PULLINEN

Muokattu tiistaina 16.4. klo 12.08: korjattu viimeinen eurovaaliehdokkaiden hakupäivä tiistaista torstaiksi.

