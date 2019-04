Seija Kataja löysi Senioriteatterista mieluisan harrastuksen eläkepäivilleen, uuden näytelmän ensi-ilta on pääsiäisen jälkeen

Turhaan joutsenolainen Seija Kataja arasteli, kun hän osallistui ensi kertaa Senioriteatterin ensimmäisiin harjoituksiin.

— Tähän porukkaan oli helppo asettua, täällä ollaan iloisia ja suvaitsevaisia, Kataja kehaisee.

Teatteriharjoitukset ovat maaliskuisena torstaina alkamassa Taidekoulu Estradilla, ja Katajalla on yllään Pernillan rooliasu. Se on ryhmän omaa tekoa, ja Kataja on ollut mukana puvustusryhmässä. Kankaita on kaiveltu omista varastoista.

Ryhmän ensimmäisen näytelmän alla töitä riittää kaikille: markkinointia, puvustusta, lavastusta. Ohjaaja Aapo Stavén on halunnut tutustuttaa harrastajat muuhunkin teatterin vaatimaan työhön kuin näyttelemiseen.

Seija Kataja kuvailee roolihahmoaan pirulliseksi ämmäksi, joka juonii pelastaakseen huijari Leerbeutenin.

Ohjaaja saa kiitosta

Seija Kataja jäi 3,5 vuotta sitten eläkkeelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä psykiatrisen hoitajan työstä. Selaillessaan kesäyliopiston sivuja hän huomasi ilmoituksen tästä ryhmästä.

Koska on kyse kesäyliopiston kurssista, ohjaaja myös opettaa, mutta sitä ei pidä Katajan mukaan säikähtää.

— Minä olen oppinut täällä rohkeutta ja itselleni nauramista, Kataja kertoo.

Ammattinäyttelijöiden suorituksiakin harrastajat kertovat katsovansa nyt eri tavalla kuin ennen.

— Aapo ymmärtää, että olemme vanhoja, hän osaa ohjata meitä hyvin, Kataja kiittää.

Joukosta suurin osa on eläkeläisiä. Seija Kataja tunnustaa, että vuorosanojen muistaminen teettää töitä. Hänen plarinsa eli näytelmätekstinivaskansa alkaa olla aika ruttuinen.

— Pänttään vuorosanoja nukkumaan käydessä ja joskus pojan kanssa puhelimessakin. Kotona osaan vuorosanat kuin vettä vaan, mutta täällä tulee unohduksia, Kataja nauraa.

Hän harrastaa myös käsitöitä ja opiskelee englantia. Korvenkylässä asuessaan hän teki myös puutöitä, mutta se harrastus jäi, kun hän muutti kerrostaloon Saimaantien varrelle.

Hölmöä talonpoikaa huijataan

Näytelmä Talonpoika satimessa on yli 300-vuotias komedia, jossa hölmöä talonpoikaa huijataan. Hänen uskotellaan olevan palatsi-kreivi.

— Tämä on hyvin kirjoitettua peruskomediaa ja sopivan mittainen tälle ryhmälle, Stavén perustelee.

Hän kertoo pyyhkineensä tekstistä pölyt niin, että sen rytmi on nykypäivään sopiva.

Kesäyliopiston Senioriteatterikurssi alkaa syksyisin. Parhaimmillaan mukana on ollut 16 harrastajaa, tällä hetkellä kymmenisen.

— Olen monessa porukassa ollut, mutta harvoin olen tavannut näin sitoutunutta väkeä, Kataja kehuu.

SARI PULLINEN

Senioriteatteri Etelä-Karjalan kesäyliopiston kurssi. Esittää Taidekoulu Estradilla (Teollisuuskatu 9, Lappeenranta)tanskalais-norjalaisen Ludvig Holbergin (1684—1754) näytelmän Talonpoika satimessa, ohjaus Aapo Stavén. Näytökset: to 25.4. klo 14 (ensi-ilta), to 2.5. klo 14, la 4.5. klo 12, su 5.5. klo 12, to 9.5. klo 14 ja pe 10.5. klo 20. Seija Kataja esittää Pernillaa, Matti Raussi tolloa talonpoikaa ja Pekka Östman huijaria Senioriteatterin näytelmässä Talonpoika satimessa.