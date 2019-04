Ampiainen pörrää jo 70. kerran

Lääkintähelikopterin sijaan Joutsenon ilmatilassa pörrää tänä keväänä Ampiainen. Vappulehti Ampiainen ilmestyy joutsenolaisten iloksi – ja kenties myös Lappeenrannan kaupungin ja koko Etelä-Karjalan päättäjien kauhuksi – jo 70. kerran.

Juhlavuoden kunniaksi Ampiainen lyö kaksi kärpästä ja sesonkia yhdellä iskulla: perinteikäs vappulehti on ostettavissa jo pääsiäiseksi kaikista itseään ja asiakkaitaan kunnioittavista kaupoista, kioskeista, kuppiloista ja vastaavista sekä sähköisenä Lehtiluukku.fi:stä.

Nakki vai muna? Tätä kysytään tuplapyhien hengessä Ampiais-naisilta, joita on lehdessä kolmin kappalein. Keskiaukeamalta puolestaan löytyy keräilykuva, joka on sukupuolten tasa-arvon nimissä – mies!

Tutkivan journalismin pää-äänenkannattajana Ampiainen paljastaa, millaisia maakuntamatkoja Lappeenrannan lentokentältä pian tehdään myös Joutsenoon, mitä Kukkuroinmäessä nyt puuhastellaan, miksi Kimmo Jarvaa hävettää, miten Eksote ratkaisee ongelmansa, keitä joutsenolaisia Lappeenranta Pridessa sittenkin nähdään, mitä Rauhaan viritetyistä live-kameroista voi seurata ja millaisista papereista Joutsenonkin metsäteollisuus tulevaisuudessa saa tulonsa.

Ampiainen kertoo myös Parikkalan ja Rautjärven Joutsenolle vihamielisistä suunnitelmista, antaa kesän hoteimmat menovinkit, ohjeistaa uhanalaisen lajin suojeluun sekä tarjoaa paketin päänvaivaa ja puuhaa pulmatehtävien ja paperinukkejen muodossa pyhiksi ja niiden ylikin.

Ampiaisen 70. vuosikerta valottaa lisäksi vappulehden omia vaiheita, joissa ei käräjiltäkään ole vältytty.

Lehteä kustantaa Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa vaikuttava Itä-Suomen sanomalehtimiesyhdistys ry ISSY, joka on Suomen journalistiliiton alueellisista ammattiyhdistyksistä vanhin.