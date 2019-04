Kaupunki kysyy pyöräpysäkeistä verkossa

Lappeenrantaan tulee ensi kesänä 60 kaupunkipyörää, jotka sijoittuvat ympäri kaupunkia, mahdollisesti jopa 20 eri paikkaan.

Kyseessä on kännykkäsovelluksella käytettävä polkupyörien vuokrausjärjestelmä, josta kaupunki on tehnyt kahden vuoden sopimuksen KaaKau Oy:n kanssa.

Kaupunkipyöräkausi on kesäkuusta lokakuun loppuun.

Pyörillä voi ajaa ja ne voi lukita missä tahansa, mutta pyörävuokran aloittaminen ja lopettaminen on tehtävä jollakin kaupunkipyöräpysäkillä.

Verkossa on pysäkkien sijoituspaikoista kysely ainakin huhtikuun ajan.