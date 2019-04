Koululaisille on tarjolla liikuntaneuvontaa

Kuluvan lukuvuoden aikana useissa Etelä-Karjalan peruskouluissa on käynnistetty liikuntaneuvontaa. Tavoitteena on lisätä nuoren arkiaktiivisuutta ja tukea terveellistä elämäntapaa.

Liikkumattomuus maksaa Suomessa miljardeja euroja, ja siksi on hyvä omaksua terveelliset elintavat jo nuorena.

Neuvonta on tavoittanut 44 alakoululaista ja 90 yläkoululaista, jotka ovat voineet osallistua liikuntaneuvontaan koulupäivän aikana. Heille on tehty suunnitelma ja annettu ohjausta sekä liikuntaan että ravitsemukseen ja seurattu edistymistä.

Järjestäjinä ovat olleet Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kuntien kanssa.

SARI PULLINEN