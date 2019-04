Kolumni: Hyö syöp ja sit lentäät kotont pois

0

Rajamaa-historiateoksessa kerrotaan Etelä-Karjalasta, myös sen murteista.

Minun oli tarkoitus tehdä Agricolan päivän tienoille juttu Joutsenon murrepiirteistä ja haastatella siihen joutsenolaislähtöistä murteentuntijaa Ossi Kokkoa. En kuitenkaan ehtinyt, sillä Kokko menehtyi samoihin aikoihin. Niinpä juttu muuttui täksi kolumniksi, joka pohjautuu hänen artikkeleihinsa Rajamaa-teoksessa.

Joutsenon murre on laskettu kuuluvaksi milloin Itä- milloin Länsi-Kannaksen murrealueeseen. Sen asema kaakkoismurteiden kartalla on hieman epäselvä, eikä tietysti kovin tarkkoja aluerajoja voi määritelläkään. Eri kielenpiirteiden rajat kulkevat kartalla eri kohdissa.

Kokko mainitsee joitakin joutsenolaisellekin puheelle tuttuja kielenpiirteitä, jotka ovat katoamassa.

Lentäät-muotoa käyttävät enää harvat. Sen sijaan sanotaan ”ne lentää”. Hyö-muodon on syrjäyttänyt ne, hää- ja heä-muodot se.

Vanhaa murretta on myös muoto ”elänt”. Sitä ei enää yleisesti esiinny. Saap-muodosta on p pudonnut pois.

Joutsenon seudulla esiintyi myös tyyppiä ”valkie” (valkea), jonka taustalla lienee savolaismuoto. Nyt sekin on kadonnut.

Edelleen meitä erottaa muista erityinen oma eksessiivimuoto. Sitä ei muilla ole. Se siis kertoo jostakin lähtemisestä: kotonta, takanta, siintä.

Myö myös yhäkii juossaa, noussaa ja pessää.

Mie- ja sie -muotojen taivutusmuodot aiheuttavat aina toisinaan kädenvääntöä. Onko oikein sanoa ”miuta” ja ”siuta” vai ”minnuu” ja ”sinnuu” vai kenties ”minuu” ja ”sinuu”?

Kokko kirjoittaa olevan merkittävää, että eteläkarjalainen murteisto on säilynyt yli 70 vuotta Karjalankannaksen menetyksen jälkeen.

Uusia asukkaita ei ole tullut niin paljon, etteikö murre olisi kehittynyt ilman vaikutteita — muita kuin yleispuhekieli, kuten kaikkialla muuallakin.

Nuoriso puhuu aina vähemmän murteista kieltä kuin vanhempansa. Iän myötä murteellisuudet voivat lisääntyä.

SARI PULLINEN

Kirjoittaja on Joutseno-lehden päätoimittaja