Tuttu kirkkomuskareitten vetäjä Marjo-Riitta Lehtonen valittiin varhaisiän musiikkikasvattajan virkaan, ja Kari Lehtonen jatkaa seurakuntayhtymän talousjohtajana

Taipalsaarelainen neljän lapsen äiti Marjo-Riitta Lehtonen on valittu Lappeenrannan seurakuntayhtymän varhaisiän musiikkikasvattajan virkaan. Virka on uusi, ja se perustettiin tämän vuoden alussa.

Lehtonen on koulutukseltaan kirkkomuusikko. Hän on suorittanut varhaisiän musiikkikasvatuksen erikoistumisopinnot 2007 sekä työnohjaajakoulutuksen 2017. Hänen erityisosaamisalueensa on lasten ja perheiden kirkkomusiikki ja jumalanpalvelukset sekä lasten ja nuorten kuorotoiminta.

Lehtonen on toiminut kanttorina Nuijamaalla ja Lappeen seurakunnassa, opettajana Lappeenrannan musiikkiopistossa sekä varhaisiän musiikkikasvattajana Lappeenrannan seurakuntayhtymässä muun muassa Joutsenon kirkkomuskarissa.

Seurakuntayhtymän talousjohtajan virkaa syksystä 2017 hoitanut Kari Virtanen valittiin uudelleen keskiviikkona. Hänet valittiin talousjohtajaksi huhtikuussa 2017, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi nimityksen muotovirheen vuoksi, ja sen vuoksi virka jouduttiin julistamaan uudelleen haettavaksi. Uuden valintaprosessin jälkeen valittiin Virtanen.

Ennen Lappeenrannan seurakuntayhtymää Virtanen on toiminut Savonlinnan seurakunnan talousjohtajana yli 15 vuotta ja sitä ennen Padasjoen seurakunnan talouspäällikkönä.

SARI PULLINEN