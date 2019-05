Varhaisperuna maahan ajallaan, kesäperuna vähän etuajassa

0

Maanviljelijä Veikko Ahtiainen kylvi varhaisperunan toista viikkoa sitten, eli tavanomaiseen aikaan. Kesäperunaakin päästiin Leppälässä kylvämään jo tällä viikolla. Siinä ollaan viikon etuajassa.

Viljan kylvö on myös näiden päivien asia, ja sitä on aloitettu esimerkiksi Kuurmanpohjassa. Vesisateet ovat olleet tervetulleita.

Pääsiäisviikon lämmin sää vauhditti kevään etenemistä. Lumi on sulanut epätasaisesti: auringonpaisteisilta peltoaukeilta lumi on haihtunut nopeasti, varjoisilla metsänreunoilla on edelleen lunta.

SARI PULLINEN