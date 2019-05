Kultsu hakee jatkoa putkelle ilman tappioita

0

Perjantaian ratkeaa, jatkaako Kultsu FC tappiotonta sarjaansa jalkapallon Kaakon kolmosessa. Vastassa Karhulassa on KyPa, joka jatkaa Kotkan ja Kymenlaakson ykköseen yltäneitä jalkapalloperinteitä divaritasolla.

Kultsu on pelannut neljä ensimmäistä otteluaan paremmin kuin vuosikausiin. Viime torstaina Kultsu kaatoi kotikentällä savonlinnalaisen STPS:n lukemin 3—1.

Kymmenen pistettä on saavutettu päävalmentaja Jukka Korhosen strategiaa noudattamalla.

— Omiin saa tulla korkeintaan yksi maali, ja tehdään maalit niistä paikoista, jotka saadaan.

Korhosen neuvo on yksinkertainen, mutta ei aina helppo noudattaa.

MARKKU PAAKKINEN