Ratatyöt häiritsevät liikennettä: junien kulku katkeaa vuorokaudeksi, Kesolantie puoleksi vuodeksi

Junien kulku keskeytyy Karjalan radalla ensi viikonloppuna. 20 tunnin liikennekatkon on suunniteltu alkavan lauantaina 25. toukokuuta kello 17 ja päättyvän sunnuntaina 26. päivä kello 13. Katkon aikana matkustajajunat korvataan bussikuljetuksilla.

Vastaava liikennekatko on luvassa myös seuraavana viikonloppuna 1.—2. kesäkuuta.

Liikennekatkot johtuvat Luumäki—Imatra-ratahankkeesta (LUIMA), jota varten tehdään muun muassa pohjatutkimuksia Lappeenranta—Joutseno-välillä sekä käynnistetään paalutustyöt Kesolan alikulkusillan rakennustyömaalla.

Siltatyö katkaisee Kesolantien lauantaista 25.5. alkaen myös kaikelta tieliikenteeltä puoleksi vuodeksi. Tie on poikki aina marraskuun loppuun asti.

Kesolan lisäksi samaan aikaan työn alle otetaan Joutsenon eteläinen alikulkusilta eli Saimaantien ylittävä rautatiesilta. Myös tämä siltatyö aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä tieliikenteeseen: nopeusrajoitusta alennetaan ja kevyt liikenne ohjataan kulkemaan vain toista puolta Saimaantietä.

On tärkeää huomioida, että niin kevyen liikenteen kuin ajoneuvoliikenteen vaihtoehtoiset reitit kulkevat nekin työmaiden kautta.

Väylän projektipäällikkö Joonas Hämäläinen pyytää kaikilta tiellä liikkujilta kärsivällisyyttä ja erityistä tarkkaavaisuutta töiden ajan.

Hämäläinen viittaa tällä myös Putkinotkontien ylittävän rautatiesillan viimeistelytöihin, joiden on määrä valmistua kesäkuun lopussa.

Työt eivät vaikuta liikennöintiin Kuutostiellä.

Kesolantien ja Saimaantien sillat rakentaa NRC Group Finland Oy. Putkonotkon siltaurakka on Kreaten.

Väylävirasto eli Väylä on valtion virasto, joka tunnettiin aiemmin Liikennevirastona.

