Kirjastomaksut voi maksaa myös verkossa

Heili-kirjastojen maksut voi jatkossa maksaa myös verkkokirjastossa.

Maksumahdollisuutta on toivottu ja Heili-verkkokirjaston uudistuminen mahdollistaa verkkomaksun. Maksamiseen tarvitaan pankkitunnukset tai luottokortti. Maksamistapana on Paytrail.

Pienin mahdollinen maksusumma on 0,65 euroa, ja kaikki maksut on maksettava kerralla. Laskutetun aineiston maksuja ei kuitenkaan voi verkossa maksaa.

Maksuja kertyy ensisijaisesti eräpäivien ylityksistä. Myöhästyneestä aineistosta joutuu maksamaan 20 senttiä lainalta per päivä. Myös myöhästymisilmoituksista peritään yhden euron maksu. Ilmoitus lähetetään, kun eräpäivästä on kulunut seitsemän päivää tai aineistosta on varaus.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ