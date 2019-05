Hyväristönmäelle pakit, jätevedenpuhdistamon purkuvedet jatkossa Saimaaseen

0

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on hylätty hallinto-oikeudessa 28. toukokuuta. Uudelle jätevedenpuhdistamolle on etsittävä uusi paikka.

Rakkolanjokeen purkuvesiä ei voi laskea. Pilaantumisriski on merkittävä ja kaavoitus epäselvä. Niinpä ainoaksi purkuvesistövaihtoehdoksi jää Saimaa, tarkemmin Joutsenon edustan ja Lappeenrannan Pappilansalmen välinen alue.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva pitää tilannetta hankalana.

— Tämä tarkoittaa suunnittelutyön käynnistämistä uudestaan tai valitusluvan hakemista korkeimmalta hallinto-oikeudelta, hän sanoo.

Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen ei odottanut tällaista päätöstä.

Toikansuon ympäristöluvan jatkosta odotetaan edelleen hallinto-oikeuden päätöstä.

