Metsä Groupin Joutsenon-tehtaalta on valunut vähäinen määrä öljyä vesistöön

Metsä Groupin Joutsenon tehtaalta on valunut öljyä Saimaaseen torstaiaamuna kello kuuden aikaan. Tehdas luonnehtii vuotoa vähäiseksi.

Pelastusviranomaisen mukaan teollisuuden jäähdytysvesiputkilinjasta on vapautunut hydrauliikkaöljyä järveen.

Tehtaan henkilökunta ja pelastusviranomaiset ovat tehneet öljyntorjuntaa öljynkeräyspuomein.

Paikalla on ollut puoli kahdentoista aikaan pelastuslaitoksen viisi öljyntorjunta-alusta. Öljyä sisältävä alue Pulpinlahdella on saatu rajattua. Öljypuomit pidetään paikoillaan siihen asti, kun puhdistamistoimet on saatu valmiiksi.

Henkilövahinkoja ei ole sattunut.

SARI PULLINEN

Päivitetty 6.6. kello 11.23 tieto täsmällisemmästä paikasta sekä toimenpiteistä ja kello 8.25 tieto hydrauliikkaöljystä.